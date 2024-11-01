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Після початку війни Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина

Після початку війни Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина

Після початку повномасштабного вторгнення на той момент голова Служби безпеки Іван Баканов працевлаштував в СБУ свого 25-річного сина Артура.

Відтак, користуючись високою посадою і багаторічною дружбою з президентом, Іван Баканов створив персональну Службу безпеки для свого сина. Адже Артур Баканов вже третій рік не лише захищений від мобілізації, а й користується привілеями оперативного співробітника. Наприклад, номерні знаки прикриття на авто.

УП знайшла не лише самого Івана Баканова, а й Артура Івановича. І, як виявилось, відповідь на питання "А де Баканов?", яке останні два роки турбувало українське суспільство — не найцікавіша.

В СБУ син Баканова влашотований під прізвищем матері і успадкував лейтенантські погони батька:

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Об’єднання журналістів IJNet опублікувало інтерв’ю з нашим журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем і назвало його журналістом місяця!

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/52530

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