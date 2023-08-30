Після втрати «нічого не значущого» Роботиного кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

28 серпня МО України заявило про звільнення села Роботине у Запорізькій області. У москві офіційно не підтверджують чергового «перегрупування з метою зайняти більш вигідні рубежі», але «воєнкорівська» сітка вже визнала поразку. Лише подає її як перемогу ЗСУ, яка, мовляв, нічого не значить.

Насправді, для росіян все погано. І вони це знають. Вже у відкриту говориться, що після 10 вересня (Єдиний день голосування в рф) можна очікувати на чергову хвилю мобілізації. Нового указу путіна не потрібно, адже попередній (від 21 вересня 2022 року) не скасовано, і він продовжує свою гібридну дію.

Підбиття серпневих підсумків ще попереду. А щодо липня, то, наприклад, ISW повідомляв, що за п'ять перших тижнів контрнаступу Сили оборони України звільнили майже стільки ж території, скільки російська окупаційна армія захопила за 6 місяців. Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Україна повернула собі близько 50% території, які були під окупацією рф після початку повномасштабного вторгнення.

Отже, у москві все розуміють. І тому, з одного боку, видають свої територіальні втрати на фронті (Урожайне, Роботине й т.д.) як «незначущі». А з іншого – готують нову порцію гарматного м’яса для захисту, наприклад, Токмака.

Джерело: https://t.me/spravdi/32982

Новости портала «Весь Харьков»