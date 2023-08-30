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Після втрати «нічого не значущого» Роботиного кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації

Після втрати «нічого не значущого» Роботиного кремль може вдатися до нової хвилі мобілізації

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

28 серпня МО України заявило про звільнення села Роботине у Запорізькій області. У москві офіційно не підтверджують чергового «перегрупування з метою зайняти більш вигідні рубежі», але «воєнкорівська» сітка вже визнала поразку. Лише подає її як перемогу ЗСУ, яка, мовляв, нічого не значить.

Насправді, для росіян все погано. І вони це знають. Вже у відкриту говориться, що після 10 вересня (Єдиний день голосування в рф) можна очікувати на чергову хвилю мобілізації. Нового указу путіна не потрібно, адже попередній (від 21 вересня 2022 року) не скасовано, і він продовжує свою гібридну дію.

Підбиття серпневих підсумків ще попереду. А щодо липня, то, наприклад, ISW повідомляв, що за п'ять перших тижнів контрнаступу Сили оборони України звільнили майже стільки ж території, скільки російська окупаційна армія захопила за 6 місяців. Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що Україна повернула собі близько 50% території, які були під окупацією рф після початку повномасштабного вторгнення.

Отже, у москві все розуміють. І тому, з одного боку, видають свої територіальні втрати на фронті (Урожайне, Роботине й т.д.) як «незначущі». А з іншого – готують нову порцію гарматного м’яса для захисту, наприклад, Токмака.

Джерело: https://t.me/spravdi/32982

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