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Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО

Північна Корея обурилася декларацією саміту НАТО

Північна Корея "рішуче засудила та відкинула" декларацію саміту НАТО, що завершився 11 липня у Вашингтоні, і назвала документ йшлося про те, що Пхеньян експортує зброю в Росію, "незаконним", повідомляє у суботу, 13 липня, північнокорейська державна агенція KCNA, цитуючи заяву речника міністерства закордонних справ країни.

На переконання північнокорейського МЗС, йдеться про "конфронтаційну програму, яка розпалює нову Холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".

"Зусилля США щодо розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення ситуації щодо міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь", - йдеться в заяві.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24971

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