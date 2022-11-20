Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:26
Просмотров: 130

Путину нужна повторная мобилизация?

Путину нужна повторная мобилизация?

Первый этап мобилизации, прошедший в несколько волн, оказался малоэффективным и не решил проблемы на фронте.

Получилось, что мобилизационный потенциал подготавливал резервы, которыми латались уже существующие на фронте дыры, в результате чего итогом мобилизации является не изменение тенденции войны (а именно оно является целью мобилизации), а замедление продвижения ВСУ.

То есть не произошел даже перелом "от отступления - к активному сдерживанию". И тем более не наметилось дополнительных направлений, где РФ претендует на наступление с значимым продвижением вперёд.

Это значит, что у Путина есть 2 пути:

- оставить нынешнюю ситуацию, когда подготовленные Россией резервы пытаются латать дыры на фронте, при этом темп утилизации данного военного потенциала существенно превышает скорость его подготовки.

- начать новую волну более масштабной мобилизации, в результате которой "мясо" будут продолжать отправлять на фронт без подготовки, но уже такими темпами, что ВСУ не будет успевать весь фарш перемалывать пропорционально его потоку поступления на фронт.

И если результатом первого пути станет гарантированный "жест дохлой моли" на Юге и Востоке, то во втором Кремль может даже попытаться наступать "роем".

Эффективность нового "роя" будет та же, что и у весенней "саранчи", когда РФ тратила столько ресурсов на продвижение вперёд, что у неё их совершенно не осталось на оборону после фактического истощения наступательного потенциала, что мы с вами плодотворно обсуждали всю "вторую фазу" войны.

У Кремля ещё есть надежда на сотни "Шахидов", которые оказались достаточно примитивными штучками, работающими исключительно в комбинации с массовым залпом ракет, при этом полностью беззащитными перед "сверхсовременной" техникой времён конца Второй Мировой Войны - по типу пулеметов.

Так что вариант у Путина один - это лоббировать переговоры, чтобы скрыть под обрывками переговорных документов следы своей неминуемой капитуляции.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7624

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
Сегодня 10:56    96
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно
Сегодня 10:24    106
20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада прийняла Третій Універсал
Сегодня 10:12    117
россия пытается истощить запасы украинского ПВО
Сегодня 09:58    117
Новости из США. Главное к концу недели, 19 ноября 2022
Сегодня 09:45    133
117 инфраструктурных объектов теплосетей повредил враг в Харькове за время войны
Сегодня 09:32    112
Гендиректор Prozorro звільнився після шести років перебування на посаді
Сегодня 09:19    116
Харківщина, 20 листопада
Сегодня 09:12    103
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 20 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:09    130
Президент Естонії: Захід не повинна лякати поразка Росії
Сегодня 09:06    140
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 