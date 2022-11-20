Путину нужна повторная мобилизация?

Первый этап мобилизации, прошедший в несколько волн, оказался малоэффективным и не решил проблемы на фронте.

Получилось, что мобилизационный потенциал подготавливал резервы, которыми латались уже существующие на фронте дыры, в результате чего итогом мобилизации является не изменение тенденции войны (а именно оно является целью мобилизации), а замедление продвижения ВСУ.

То есть не произошел даже перелом "от отступления - к активному сдерживанию". И тем более не наметилось дополнительных направлений, где РФ претендует на наступление с значимым продвижением вперёд.

Это значит, что у Путина есть 2 пути:

- оставить нынешнюю ситуацию, когда подготовленные Россией резервы пытаются латать дыры на фронте, при этом темп утилизации данного военного потенциала существенно превышает скорость его подготовки.

- начать новую волну более масштабной мобилизации, в результате которой "мясо" будут продолжать отправлять на фронт без подготовки, но уже такими темпами, что ВСУ не будет успевать весь фарш перемалывать пропорционально его потоку поступления на фронт.

И если результатом первого пути станет гарантированный "жест дохлой моли" на Юге и Востоке, то во втором Кремль может даже попытаться наступать "роем".

Эффективность нового "роя" будет та же, что и у весенней "саранчи", когда РФ тратила столько ресурсов на продвижение вперёд, что у неё их совершенно не осталось на оборону после фактического истощения наступательного потенциала, что мы с вами плодотворно обсуждали всю "вторую фазу" войны.

У Кремля ещё есть надежда на сотни "Шахидов", которые оказались достаточно примитивными штучками, работающими исключительно в комбинации с массовым залпом ракет, при этом полностью беззащитными перед "сверхсовременной" техникой времён конца Второй Мировой Войны - по типу пулеметов.

Так что вариант у Путина один - это лоббировать переговоры, чтобы скрыть под обрывками переговорных документов следы своей неминуемой капитуляции.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7624

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