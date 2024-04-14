Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:29
Просмотров: 131

Іранські спецпризначенці захопили "пов’язане з Ізраїлем" судно

Іранські спецпризначенці захопили пов’язане з Ізраїлем судно

В Ізраїлі попередили, що це матиме наслідки для Тегерана.

Судно MSC Aries під прапором Португалії ЗМІ пов’язують із мільйонером з Монако Еялем Офером, який народився в Ізраїлі.

Іран провів операцію із захоплення судна приблизно за 50 миль від міста Фуджейра (ОАЕ), місцева влада заявила, що почала розслідування, пише Sky News.

Наразі судно "доправляється у територіальні води Ірану", повідомляє агентство IRNA.

Тим часом командувач Військово-морськими силами Ірану заявив, що присутність Ізраїлю у водах ОАЕ "розглядається Тегераном як загроза".

Він також допустив закриття Ормузької протоки.

Пресаташе ізраїльської армії Даніель Хагарі заявив, що зухвала операція Тегерана не залишиться без відповіді.

"Іран понесе відповідальність за подальшу ескалацію ситуації. Ми посилили нашу готовність захистити Ізраїль від подальшої іранської агресії. Ми також готові відповісти", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/143375

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«У Києві зріс попит на генератори, магазини підняли ціни в пʼять разів». Це – неправда
Сегодня 08:03    12
Атака Ірану на Ізраїль. Головне за ніч
Сегодня 08:00    17
Прикордонник України не хотів випускати з країни ветерана війни без нижніх кінцівок, – екс-військовий Симороз
Сегодня 07:53    40
Армія рф забрала життя ще двох цивільних на Харківщині
Сегодня 07:48    45
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно
Сегодня 07:43    54
На оккупированных территориях продолжается «национализация» квартир украинцев захватчиками
Сегодня 07:31    65
Хто у Європі пестить кремлівське вухо?
Сегодня 07:20    86
Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики
Сегодня 07:11    78
Знищено 10 ударних БПЛА
Сегодня 07:09    84
Оперативна інформація станом на 06.00 14 квітня 2024 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:07    93
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 