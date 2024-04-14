Іранські спецпризначенці захопили "пов’язане з Ізраїлем" судно

В Ізраїлі попередили, що це матиме наслідки для Тегерана.

Судно MSC Aries під прапором Португалії ЗМІ пов’язують із мільйонером з Монако Еялем Офером, який народився в Ізраїлі.

Іран провів операцію із захоплення судна приблизно за 50 миль від міста Фуджейра (ОАЕ), місцева влада заявила, що почала розслідування, пише Sky News.

Наразі судно "доправляється у територіальні води Ірану", повідомляє агентство IRNA.

Тим часом командувач Військово-морськими силами Ірану заявив, що присутність Ізраїлю у водах ОАЕ "розглядається Тегераном як загроза".

Він також допустив закриття Ормузької протоки.

Пресаташе ізраїльської армії Даніель Хагарі заявив, що зухвала операція Тегерана не залишиться без відповіді.

"Іран понесе відповідальність за подальшу ескалацію ситуації. Ми посилили нашу готовність захистити Ізраїль від подальшої іранської агресії. Ми також готові відповісти", — сказав він.

Джерело: https://t.me/znua_live/143375

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