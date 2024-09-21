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Рекордное число россиян выступили за завершение войны без достижения целей путина

Рекордное число россиян выступили за завершение войны без достижения целей путина

Рекордное число россиян выступили за завершение войны без достижения целей путина — Moscow Times со ссылкой на результаты опроса проекта «Хроники» и исследовательской группы Extreme Scan.

Почти половина — 49% граждан рф поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей «СВО», о которых говорил путин.

Это максимальный показатель с начала войны.

Не поддержали бы такое решение только 33% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных — 63% хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок.

При выборе между миром и мобилизацией 49% предпочли бы мир, в то время как лишь 29% поддержали бы новую волну мобилизации.

При этом 30% участвовавших в исследовании россиян прямо заявили, что не готовы отправиться на войну.

Джерело: https://t.me/znua_live/167897

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