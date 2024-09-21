Рекордное число россиян выступили за завершение войны без достижения целей путина — Moscow Times со ссылкой на результаты опроса проекта «Хроники» и исследовательской группы Extreme Scan.

Почти половина — 49% граждан рф поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей «СВО», о которых говорил путин.

Это максимальный показатель с начала войны.

Не поддержали бы такое решение только 33% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных — 63% хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок.

При выборе между миром и мобилизацией 49% предпочли бы мир, в то время как лишь 29% поддержали бы новую волну мобилизации.

При этом 30% участвовавших в исследовании россиян прямо заявили, что не готовы отправиться на войну.

Джерело: https://t.me/znua_live/167897

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