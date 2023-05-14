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Решение Лондона поставить Киеву дальнобойные ракеты "изменит правила игры" на поле боя

Решение Лондона поставить Киеву дальнобойные ракеты изменит правила игры на поле боя

Так считают эксперты

Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, передачу которых Украине подтвердили в британском Минобороны, способны поражать цели на расстоянии до 250 км и схожи по своим характеристикам с американскими ATACMS.

С получением Storm Shadow возможности ВСУ значительно расширяются, что позволяет им лучше подготовить так называемые "формировочные" или подготовительные операции перед началом украинского контрнаступления, говорят опрошенные DW военные аналитики.

"Если вспомнить о том, какой эффект в прошлом году возымели HIMARS на контрнаступление Украины из-за своей дальности, то с ракетами Storm Shadow теперь эта дальность увеличивается втрое", - поясняет Марина Мирон, эксперт по вопросам безопасности в лондонском Кингс-Колледже.

Бывший офицер военной разведки Великобритании Филипп Инграм полагает, что ВСУ могут ударить по Керченскому мосту. А газета The Guardian прогнозирует, что украинские атаки могут прийтись по военным объектам РФ в Джанкое и Севастополе, а также по аэродрому в Саках.

Сколько именно Storm Shadow Великобритания поставит Украине, неизвестно. Стоимость одной такой ракеты оценивается в 2,2 млн фунтов стерлингов (2,5 млн евро). В Киеве надеются, что примеру Великобритании последуют и другие западные партнеры, прежде всего, США. Подробнее - в материале DW (https://p.dw.com/p/4RHuL?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

Если ссылка на материал не открывается, попробуйте эту (https://www.dwworld.org/ru/a-65609041?maca=rus-RED-inspiredminds).

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27396

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