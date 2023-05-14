Решение Лондона поставить Киеву дальнобойные ракеты "изменит правила игры" на поле боя

Так считают эксперты

Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, передачу которых Украине подтвердили в британском Минобороны, способны поражать цели на расстоянии до 250 км и схожи по своим характеристикам с американскими ATACMS.

С получением Storm Shadow возможности ВСУ значительно расширяются, что позволяет им лучше подготовить так называемые "формировочные" или подготовительные операции перед началом украинского контрнаступления, говорят опрошенные DW военные аналитики.

"Если вспомнить о том, какой эффект в прошлом году возымели HIMARS на контрнаступление Украины из-за своей дальности, то с ракетами Storm Shadow теперь эта дальность увеличивается втрое", - поясняет Марина Мирон, эксперт по вопросам безопасности в лондонском Кингс-Колледже.

Бывший офицер военной разведки Великобритании Филипп Инграм полагает, что ВСУ могут ударить по Керченскому мосту. А газета The Guardian прогнозирует, что украинские атаки могут прийтись по военным объектам РФ в Джанкое и Севастополе, а также по аэродрому в Саках.

Сколько именно Storm Shadow Великобритания поставит Украине, неизвестно. Стоимость одной такой ракеты оценивается в 2,2 млн фунтов стерлингов (2,5 млн евро). В Киеве надеются, что примеру Великобритании последуют и другие западные партнеры, прежде всего, США. Подробнее - в материале DW (https://p.dw.com/p/4RHuL?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

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Джерело: https://t.me/dwglavnoe/27396

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