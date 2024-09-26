Резиновый ковёр

российская ЗРК Стрела-10 с не имеющей аналогов в мире защитой от fpv-дронов - резиновые ковры.

В 2022-м на броню оккупанты клали ковры, чтобы зимой в зад было не так холодно, а так же просто - вывозили награбленные ковры на броне. Теперь другой тренд - резина.

Но, не могу сказать, что это совсем плохое решение. Резиновые ковры нарезаются из так называемой транспортерной ленты. Она действительно может сыграть защитную, пружинящую роль при ударе fpv-дрона (а может и не сыграть), а так же защитить слабую броню от легких осколочных элементов.

То есть, нельзя сказать, что совсем безнадёжная штука, но и назвать решением проблемы нельзя от слова - совсем. С другой стороны, в условиях отсутствия комплексного решения повышения защищённости легкобронированной и даже тяжелобронированной техники, ничего другого РОВ кроме как превращения своих ОБТ и ББМ в нечто убогое-обрезиненное не остаётся.

У "второй" армии в мире шёл третий год войны с Украиной.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22701

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