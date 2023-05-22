рф фактично не допускає порт "Південний" до участі у зерновій ініціативі

P 19 травня вона не пропустила до нього жодного судна — Адміністрація морських портів України.

"[Це] є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином, росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність зернової угоди і, відповідно, зменшити експорт", — кажуть в АМПУ.

Там зазначають, що блокування цього порту триває вже майже місяць. Наразі там знаходяться понад 1,5 млн тон агропродукції, які мають бути завантажені на 26 суден, які все ще очікують у територіальних водах Туреччини.

Джерело: https://t.me/znua_live/93896

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