Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:31
Просмотров: 96

рф фактично не допускає порт "Південний" до участі у зерновій ініціативі

рф фактично не допускає порт Південний до участі у зерновій ініціативі

P 19 травня вона не пропустила до нього жодного судна — Адміністрація морських портів України.

"[Це] є черговим грубим порушенням підписаної угоди. Таким чином, росія знайшла новий шлях, як зменшити ефективність зернової угоди і, відповідно, зменшити експорт", — кажуть в АМПУ.

Там зазначають, що блокування цього порту триває вже майже місяць. Наразі там знаходяться понад 1,5 млн тон агропродукції, які мають бути завантажені на 26 суден, які все ще очікують у територіальних водах Туреччини.

Джерело: https://t.me/znua_live/93896

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як українці поховали мрії путіна про «новоросію»
Сегодня 09:16    12
Температура битиме рекорди: синоптики розповіли, яким буде літо в Україні
Сегодня 09:04    50
Влада пропихує українську версію Роскомнадзора та підганяє під це чинне законодавство
Сегодня 08:52    61
Харківщина. 22 травня
Сегодня 08:48    67
П’ять головних кроків: як діяти, якщо вкрали телефон
Сегодня 08:31    91
Ракетна атака кожні два дні: РФ хоче зірвати наш контрнаступ, але марно
Сегодня 08:20    92
ISW, 22 мая
Сегодня 08:12    85
Бахмутский "мешок" для россиян
Сегодня 08:06    103
Російські хакери здійснили подвійну кібератаку проти міністерства і ЗМІ України — Держспецзв’язку
Сегодня 07:59    81
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    91
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 