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рф начала строить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком
Оккупанты уже начали обустраивать ж/д мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Если им удасться этот план, то появится прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Что приведет к решению проблем с логистикой у оккупантов и тогда снизится зависимость от Крымского моста.
Надеемся, наши Силы обороны «пофиксят» этот вопрос.
Джерело: https://t.me/u_now/113533