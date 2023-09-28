рф начала строить прямое железнодорожное сообщение с оккупированными Мариуполем, Волновахой и Донецком

Оккупанты уже начали обустраивать ж/д мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Если им удасться этот план, то появится прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Что приведет к решению проблем с логистикой у оккупантов и тогда снизится зависимость от Крымского моста.

Надеемся, наши Силы обороны «пофиксят» этот вопрос.

Джерело: https://t.me/u_now/113533

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