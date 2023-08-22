рф отправила к границе с Украиной курсантов-разведчиков для организации диверсий

Молодое пополнение российских разведывательных и специальных частей обкатывают на убийстве гражданского населения Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«По данным местного подполья, в Курской и Брянской областях в границу с Украиной прибывают подразделения из разных частей спецназа и разведки. Характер действий новоприбывших групп указывает, что это в основном учебные роты, которые отрабатывают тренировочные задания и сдают экзамены в приграничные Сумской и Черниговской области», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22256

Новости портала «Весь Харьков»