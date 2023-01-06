"РФ собирается взорвать несколько храмов Донецка во время «рождественского перемирия», — InformNapalm

По данным источников, приближенных к боевикам «ДНР», высока вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней русской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

▶️ Помните пару месяцев назад россияне вкидывали тезис о "десатанизации", который безуспешно провалился? Похоже, что лозунг, придуманный специалистами из ФСБ, курирующими РПЦ, может вернуться. Теперь под "рождественскую мобилизацию", причину для которой нужно объяснить не провалами на фронте, а "священной войной".

В общем, России нужен "крестовый поход".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7712

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