РФ увеличивает военные гарнизоны в оккупированном Крыму: что известно

Оккупанты массово переселяют россиян в военные гарнизоны и большие города Крыма. На сегодня на оккупированном полуострове проживает около 400 тысяч переселенцев из РФ. Об этом заявил экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает Obozrevatel TV.

«Они сконцентрированы в основном в Симферополе, Севастополе, на южном берегу Крыма и военных гарнизонах. Там население увеличивается», – уточнил он.

В то же время, по оценкам Бабина, общее количество людей, которые дают прирост населения, составляет около миллиона человек. Он пояснил, что речь идет о категории людей, которые приезжают в Крым на временной основе.

«Есть огромные группы людей – мигранты. Это работники, которые приезжают в сезон, это гастарбайтеры, это военные, временно прибывающие на оккупированный полуостров, в частности, во время призыва. Это десятки тысяч человек, которые ротируются ежеквартально. Если их всех считать, то будет миллион», – сказал он.

Бабин отметил, что настоящих переселенцев, то есть людей, которые «живут в Крыму, а раньше жили в России», до 400 тысяч, «возможно, немного меньше». Он добавил, что оккупационные власти не преследуют цель «выдавить» из полуострова крымских татар, украинцев и другие этнические группы.

«Основная политика россиян – не выдавливать из Крыма людей, а ассимилировать их и запугивать. Они в принципе не против каких-то этнических групп, если эти этнические группы демонстрируют полную лояльность «Российской империи», – подчеркнул он.

Источник: sprotyv.info

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