Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:22
Просмотров: 71

РФ увеличивает военные гарнизоны в оккупированном Крыму: что известно

РФ увеличивает военные гарнизоны в оккупированном Крыму: что известно

Оккупанты массово переселяют россиян в военные гарнизоны и большие города Крыма. На сегодня на оккупированном полуострове проживает около 400 тысяч переселенцев из РФ. Об этом заявил экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, сообщает Obozrevatel TV.

«Они сконцентрированы в основном в Симферополе, Севастополе, на южном берегу Крыма и военных гарнизонах. Там население увеличивается», – уточнил он.

В то же время, по оценкам Бабина, общее количество людей, которые дают прирост населения, составляет около миллиона человек. Он пояснил, что речь идет о категории людей, которые приезжают в Крым на временной основе.

«Есть огромные группы людей – мигранты. Это работники, которые приезжают в сезон, это гастарбайтеры, это военные, временно прибывающие на оккупированный полуостров, в частности, во время призыва. Это десятки тысяч человек, которые ротируются ежеквартально. Если их всех считать, то будет миллион», – сказал он.

Бабин отметил, что настоящих переселенцев, то есть людей, которые «живут в Крыму, а раньше жили в России», до 400 тысяч, «возможно, немного меньше». Он добавил, что оккупационные власти не преследуют цель «выдавить» из полуострова крымских татар, украинцев и другие этнические группы.

«Основная политика россиян – не выдавливать из Крыма людей, а ассимилировать их и запугивать. Они в принципе не против каких-то этнических групп, если эти этнические группы демонстрируют полную лояльность «Российской империи», – подчеркнул он.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    118
Российские оккупанты почти 6 тысяч раз нарушили перемирие на Донбассе, — Миссия ОБСЕ
16.01.2021 10:12    156
В Бурятии чиновник-депутат заставлял подчиненных бесплатно работать на участке тещи
16.01.2021 07:52    177
Рішення Європейського суду «підтверджує, що референдум у Криму був проведений в умовах окупації»
16.01.2021 07:34    154
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
16.01.2021 00:01    179
ЄСПЛ опублікував рішення щодо прийнятності справи «Україна проти Росії (щодо Криму)»
15.01.2021 06:17    155
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
15.01.2021 00:01    171
Суд у Гаазі врахував докази волонтерів про злочини РФ на Донбасі: подробиці
14.01.2021 09:38    205
Російський цирк у програмі на замовлення РПЦ показав тварин у "нацистській формі", яких "проганяли" дресирувальники- "червоноармійці". ВIДЕО
14.01.2021 07:32    254
Трагедия под Волновахой: шесть лет назад террористы «ДНР» обстреляли рейсовый автобус
14.01.2021 06:55    180
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 