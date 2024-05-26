Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів.

Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів.

Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати.

Вісім людей - вважаються зниклими безвісти.

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів.

Ліквідація триває.

Джерело: https://t.me/synegubov/9730

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