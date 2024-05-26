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Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів.

Рятувальники, поліція, прокурори, медики. Всі екстрені служби та правоохоронні органи другу добу намагаються деблокувати та виявити тіла загиблих внаслідок дій російських терористів.

Ідентифікували вже 10 осіб, вісім з яких - за допомогою ДНК-тестів.

Серед загиблих - 12-річна дівчинка та її мати.

Вісім людей - вважаються зниклими безвісти.

Працівники ДСНС розібрали близько 30% завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів.

Ліквідація триває.

Джерело: https://t.me/synegubov/9730

Новости портала «Весь Харьков»

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