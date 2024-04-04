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Ірина Фаріон програла суд за поновлення у "Львівській політехніці"

Ірина Фаріон програла суд за поновлення у Львівській політехніці

Фаріон просила суд визнати протиправним та скасувати наказ ректора НУ "Львівська політехніка" про її звільнення з посади професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук, поновити її на посаді та виплатити компенсацію.

Своє звільнення Фаріон вважає "незаконним", оскільки рішення ухвалили, коли вона була на лікарняному.

На її думку, накази були "безпідставними, необґрунтованими та такими, що не ґрунтуються на реальних фактах вчинення аморального проступку".

Водночас Галицький районний суд Львова став на бік навчального закладу.

"Суд вважає, що звільнення позивача із займаної посади за вчинення аморального проступку є правомірним, її трудові права адміністрацією університету порушені не були, наказ про звільнення відповідає нормам чинного законодавства, тому позовні вимоги є необґрунтованими і задоволенню не підлягають", — йдеться в рішенні суду.

**Через радикальні висловлювання щодо російськомовних захисників України, яких Фаріон закликала "не вважати українцями", її не лише звільнили з університету, СБУ також відкрила проти мовознавиці кримінальне провадження.

Джерело: https://t.me/znua_live/141801

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