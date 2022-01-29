Родственники погибших в авиакатастрофе под Харьковом будут судиться с государством (ФОТО, ВИДЕО)

(Репортаж от 28.01.2022)

В Чугуевском городском суде усилены меры безопасности. Здесь сегодня, 28 января, должно состояться подготовительное заседание по делу о катастрофе самолета Ан-26.

Ожидается, что на заседание приедут родственники некоторых погибших курсантов. Как пишет "Суспільне", представитель 28 потерпевших по делу о крушении самолета под Чугуевом готовит гражданские иски от родственников погибших.

— Буду подавать 28 гражданских исков. Мы будем судиться с Министерством обороны, воинской частью и Госказначейством. Просим взыскать с государства по 1 млн каждому. Всего 28 млн грн. Если государство не обеспечило права на жизнь, что было в нашем случае, это уже нарушение Европейской конвенции по правам человека. Мы исходили из того, что государство должно было обеспечить безопасность полета, — сказал представитель пострадавших Виталий Погосян.

Отмечается, что в судебном процессе о катастрофе Ан-26 — более полусотни участников, из которых 34 — потерпевшие (единственный выживший курсант Вячеслав Золочевский и родственники погибших).

Позже стало известно, что Чугуевский городской суд удовлетворил ходатайство одного из обвиняемых в крушении Ан-26 о коллегиальном рассмотрении дела. Новую дату подготовительного заседания назначат после того, как сформируют судейскую коллегию. На этом сегодняшнее заседание завершилось.

Напомним, самолет АН-26 потерпел крушение вечером 25 сентября 2020 года возле Чугуева. После падения самолет загорелся. На борту находились 27 человек, из них 20 - курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате катастрофы погибли 25 человек. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, на следующий день один из них скончался. Суббота, 26 сентября, была объявлена днем траура в Харьковской области и Украине.

В мае 2021 года было установлено, что основной причиной падения Ан-26 под Чугуевом стало разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Во время захода на последний взлет конвейером произошла поломка, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя. Поломка была обнаружена уже на этапе взлета, на скорости, которая не позволяла осуществить посадку.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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