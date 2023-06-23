росія блефує у погрозах застосувати ядерну зброю, бо зазнає поразок на полі бою

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶ ️Наразі даних про підготовку застосування ворогом ядерної зброї немає.

▶️ Повернення до старих погроз застосуванням ядерної зброї – чітка ознака того, що агресор зазнає поразок на полі бою. Аналогічна ситуація вже траплялася не раз.

▶️ Історично фактор ядерної зброї дієвий лише як фактор ризику її застосування. Тобто як фактор психологічної війни, як блеф.

▶️ Гіпотетичне застосування рф тактичної ядерної зброї не створить їй реальних переваг на полі бою, а лише консолідує весь світ проти кремля.

▶️ Міркування, що росія після ядерної агресії уникне ударів у відповідь та загалом зможе управляти ядерною ескалацією, – наївні та безвідповідальні. Перемогти в ядерній війні рф не має жодних шансів.

▶️ Україна довела, що сучасні західні ЗРК здатні знищувати російські ракети-носії ядерної зброї. Крім того, реальний стан боєготовності російського ядерного арсеналу викликає чимало питань і сумнівів.

Джерело: https://t.me/spravdi/30643

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