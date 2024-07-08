росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю, — повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона додала, що росія також отримує від КНР близько 73% товарів подвійного призначення. Зокрема, йдеться про нітроцелюлозу, використовувану для виробництва пороху, верстати та оптику, які потрібні для виробництва БпЛА, ракет і снарядів.

"Це приблизно $16 млрд товарів подвійного призначення, критично важливих для військових зусиль росії", — заявила Брукер.

Джерело: https://t.me/znua_live/156339

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