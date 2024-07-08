Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:27
Просмотров: 84

росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю

росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю

росія імпортувала у 2023 році 90% мікроелектроніки саме з Китаю, — повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона додала, що росія також отримує від КНР близько 73% товарів подвійного призначення. Зокрема, йдеться про нітроцелюлозу, використовувану для виробництва пороху, верстати та оптику, які потрібні для виробництва БпЛА, ракет і снарядів.

"Це приблизно $16 млрд товарів подвійного призначення, критично важливих для військових зусиль росії", — заявила Брукер.

Джерело: https://t.me/znua_live/156339

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Отжим имущества на оккупированных территориях
Сегодня 09:44    50
Знищення системи НАСКД-200 МБ у Криму. Наслідки для армії рф
Сегодня 09:20    81
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 липня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:05    82
Оперативна інформація станом на 08.00 08.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:01    79
російські хакери масовано атакують фінські сайти
Сегодня 08:59    78
Нафтобаза горіла добу: успішна атака на «Лукойл-Югнєфтєпродукт» - результат роботи дронів СБУ
Сегодня 08:38    104
«Ядерні» погрози мінська в бік України – це шантаж і провокація
Сегодня 08:16    89
Китай у відповідь на нові тарифи ЄС веде антидемпінгове розслідування проти європейського коньяку
Сегодня 08:06    115
россия усиливает блокировку VPN-сервисов и стремится отключить интернет-телефонию
Сегодня 07:57    110
Україна НЕ експортує електроенергію. Ми пояснимо, як це довести
Сегодня 07:39    97
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 