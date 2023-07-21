росія намагається затягнути війну, аби накопичити більше сил для агресії проти України

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Україна вітає щире бажання миру, висловлене різними країнами. Проте Україна відкине будь-які ініціативи, які суперечать принципам Статуту ООН.

▶️ Усі попередні нібито заяви рф про можливість переговорів – оманливі. Насправді, рф тягне час, аби й надалі вбивати, катувати, ґвалтувати та залякувати людей в окупації.

▶️ Звинувачення, що Україна нібито «затягує війну», насправді є завуальованим закликом здатися і дозволити росії швидше завершити свій геноцид.

▶️ Заклики припинити військову допомогу Україні насправді мають на меті залишити Україну беззахисною, щоб росія могла перемогти і досягти цілей своєї агресії.

▶️ Заяви кремля про нібито свою готовність до переговорів – брехня. Насправді росія намагається зменшити міжнародну підтримку України, накопичуючи сили для продовження агресії.

▶️ Справжній мир повинен бути справедливим і тривалим. Лише повна деокупація і міжнародні гарантії безпеки Україні можуть забезпечити спокій на сході Європи.

Джерело: https://t.me/spravdi/31681

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