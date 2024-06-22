росія направила до берегів Німеччини розвідувальний корабель «Васілій Татіщєв»

Він вийшов з Калінінграда та став у нейтральних водах Балтійського моря між Кілем та островом Фемарн.

Його завдання наразі для німців незрозуміле, проте, вони вважають, що в росіян є технології прослуховування кабельного телефонного звʼязку та постановки навігаційних перешкод.

Про збої в навігації вже рапортує Міноборони Німеччини.

В росії на озброєнні лише два такі кораблі.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55778

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