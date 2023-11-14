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росія отримала чергову поразку в ООН. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росія отримала чергову поразку в ООН. Дайджест Центру стратегічних комунікацій

10 листопада стало відомо, що представник рф геворгян, який працював у Міжнародному суді ООН з 2015 року, отримав лише 77 голосів на Генасамблеї ООН, посівши передостаннє місце серед усіх кандидатів на нову каденцію.

Тож представник рф вперше за 77 років не зміг обратися до «Світового суду». Крім того, це голосування вчергове засвідчило справжній рівень підтримки росії світовим співтовариством. Тепер у москви не буде гарантованого голосу у справах проти неї.

Найцікавіше, що нещодавно мвс рф оголосило в міжнародний розшук ще одного суддю Міжнародного кримінального суду у Гаазі Серхіо Херардо Угальді Годінеса. Він був одним із трьох членів МКС, які в березні цього року видали ордери на арешт путіна та дитячої омбудсменки львової-бєлової.

Юридична колізія полягає в тому, що тепер взагалі незрозуміло, до якого суду апелюватиме росія.

Джерело: https://t.me/spravdi/34629

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Темы: оон, росія

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