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росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання

росія перекинула в Білорусь військові вертольоти, оголосили спільні навчання

росія перекинула понад 10 бортів військової авіації до Білорусі, там почалися спільні навчання військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", Міністерство оборони РБ

Дослівно Гаюн: "Учора вранці повідомлялося, що 25 травня на аеродром "Барановичі" з російської Сещі прибули два вертольоти Мі-24 і Мі-8 ВКС рф. Згодом з'ясувалося, що з рф до Білорусі було перекинуто більше вертольотів.

За уточненими даними, сумарно 25 травня в "Барановичі" з Сещі (рф) прибуло 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ПКС рф".

Деталі: Таким чином, за даними аналітиків, зараз у Барановичах перебувають:

● 2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС рф;

● щонайменше 4 винищувачі Су-30СМ ВКС рф;

● 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС рф.

Міноборони Білорусі, зі свого боку, повідомляє, що в період із 27 до 31 травня "в рамках вдосконалення єдиної регіональної системи ППО Республіки Білорусь і російської Федерації та в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони проводять спільні льотно-тактичні навчання із силами та засобами ВПС і військ ППО ЗС РБ та ПКС ЗС рф".

Зазначено, що до навчань залучають авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ПКС ЗС рф.

Дослівно: "Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань.

Основні зусилля під час ЛТН спрямовані на вирішення завдань з прикриття державних і військових об'єктів від ударів засобів повітряного нападу. Крім того, на авіаційних полігонах екіпажам належить практично відпрацювати низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ".

Джерело: pravda.com.ua

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