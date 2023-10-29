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Росія силою вербує українських полонених, заявив американський Інститут вивчення війни

Росія силою вербує українських полонених, заявив американський Інститут вивчення війни

Їх змушують вступати в так звані добровольчі формування, щоб далі воювати проти України.

Зокрема, пише ISW, наприкінці жовтня загін "Богдан Хмельницький" насильно завербував 70 військовополонених із різних російських колоній. Зараз вони проходять підготовку і незабаром, як очікується, вирушать на фронт.

Раніше Білий дім також заявив, що в російські армії практикують розстріли військових, які не виконують наказів.

"У нас є дані, що російські війська справді страчують солдатів, які відмовляються підкорятися наказам, — заявляв представник Білого дому Джон Кірбі. — Ми також маємо інформацію, що російські командири загрожують розстрілом цілим підрозділам, якщо ті намагаються відступити під вогнем української артилерії".

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19705

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