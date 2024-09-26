росія систематично шпигує за критичною інфраструктурою на Балтійському та Північному морях

Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі в рамках міжнародного проєкту "російські шпигунські кораблі", в якому брали участь німецькі громадсько-правові телеканали NDR і WDR, а також газета Süddeutsche Zeitung.

За їхніми даними, росія використовує для шпигунства так звані "дослідницькі кораблі", оснащені чутливою гідроакустичною та радіолокаційною технікою. Офіційно ці кораблі займаються "океанографічними дослідженнями", але насправді більшість з них закріплені за міністерством оборони РФ або військово-морським флотом РФ.

Серед імовірних цілей росіян - район занурення підводних човнів НАТО, вітряна електростанція біля балтійського острова Рюген і газопровід Balticconnector.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27185

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