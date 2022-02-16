Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 102

Росія відмовилася від участі у скликаній Україною зустрічі ОБСЄ

Росія відмовилася від участі у скликаній Україною зустрічі ОБСЄ

Росія не збирається брати участі у зустрічі ОБСЄ, скликаній Україною через відсутність відповіді Москви на запит за механізмом зменшення ризиків.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За даними місії головуючої в організації Польщі, консультації відбудуться 15 лютого о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна активувала механізм зменшення ризиків у п’ятницю 11 лютого, РФ мала надати відповідь протягом 48 годин.

9 лютого механізм зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ активували країни Балтії, звернувшись до Білорусі через її масштабні спільні з РФ військові навчання.

У зв’язку з відсутністю відповіді Україна 13 лютого скликала зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж українського кордону та у тимчасово окупованому Криму.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ОБСЕ, россия

Читайте ещё:

Єврокомісія готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення Росії
Сегодня 09:45    110
Визнання Росією «ЛНР» і «ДНР» означатиме «свідомий вихід» із Мінських домовленостей – МЗС
Сегодня 06:15    169
G7 готова завдати масштабних і негайних наслідків економіці Росії
15.02.2022 10:12    265
Российско-украинская война: как Нормандский формат перешел в Будапештский
15.02.2022 10:01    353
Безпорадний Захід та безкомпромісна РФ? Мюнхенська доповідь і загроза війни
15.02.2022 09:16    294
У Кремлі відреагували на заяву Пристайка щодо членства України в НАТО
15.02.2022 06:51    545
Путин и Лукашенко провели переговоры по ситуации «вокруг Украины»
14.02.2022 10:08    433
Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки з мережі
14.02.2022 09:12    556
Кибератаки на Украину со стороны России участились в три раза
14.02.2022 08:08    249
Россиян предупредили о блокировке вкладов в случае войны
14.02.2022 07:25    759
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 