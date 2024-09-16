росія вивела кораблі з Новоросійська, а також перебазовує літаки, які перебувають у зоні досяжності ATACMS — OSINT-аналітики

На виведення кораблів з порту Новоросійська, другої за значимістю бази ВМФ у Чорному морі, звернув увагу HI Sutton. Саме в Новоросійськ наприкінці 2023 року передислокували кораблі Чорноморського флоту із Севастополя після українських ударів.

Виведення кораблів із новоросійського порту зафіксував супутниковий знімок, зроблений у суботу об 11:37 за місцевим часом. HI Sutton вважає, що росія побоюється, що Київ отримає дозвіл на використання ракет Storm Shadow.

Невідомо, куди саме вивели кораблі. Але з 2023 року росія будує базу ВМФ в Абхазії, а з початку 2024 року, як повідомляв Bellingcat, роботи прискорилися.

Із ймовірної зони ураження західними ракетами виводять і літаки. Супутникові знімки свідчать про те, що літаки переміщують з аеродромів, які опинилися в зоні ураження ракет ATACMS, пише журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов. Свої висновки він зробив, порівнявши знімки цього та минулого років.

Авіація рф почала залишати аеродроми, розташовані поруч із кордоном, з другої половини червня, зазначають аналітики OSINT-проєкту Frontelligence Insight. Серед переміщеної техніки — літаки та ударні вертольоти.

Джерело: https://t.me/znua_live/167009

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