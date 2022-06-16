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росіяни не лікують своїх «трьохсотих» та гублять побратимів в українських лісах

росіяни не лікують своїх «трьохсотих» та гублять побратимів в українських лісах

Двоє окупантів, у перехопленій ГУР розмові, обговорювали зникнення свого товариша в лісі на території України:

200 імовірно. Сьогодні шукали цілий день, знайти не могли. Завтра знову підемо шукати. Їх троє втекли трохи не до того лісу. Ми зараз ходили туди. Нема. Ми їх відвели 10 людей. І вони мали заходити за танками. А Кирилов трохи не в той ліс побіг.

Інший загарбник скаржиться, що після поранення постійно переміщується з одного шпиталю в інший:

То під Бєлгородом, то в Пітері. Зараз в Муліно знаходжусь, під Нижнім Новгородом. Контузія. Вуха дзвенять, тиск. На два вуха оглух. Лежимо в госпіталі, не лікують. Взагалі всім до п… (байдуже). Он, в Пітері наче академія військово-медична, два дні там пробув. Тільки кров там взяли, антибіотики поставили, КТ зробили і все.

Источник: https://t.me/spravdi/10807

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