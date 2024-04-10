росіяни розплачуються життями і майном за халатність путінського режиму

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

● російська влада настільки зосередилася на руйнуванні та загарбанні України, що абсолютно занедбала власні території і забула про проблеми своїх громадян.

● Величезні кошти були вкладені у незаконну і, по-суті, тимчасову споруду – Керченський міст. Тим часом в самій рф мости руйнуються без ремонтів. Останній приклад – обвал панінського мосту у вязьмі смоленської області.

● росія атакує греблі на українських водосховищах, але не здатна відремонтувати власні греблі. Через прориви і повені в оренбурзькій, курганській областях та інших регіонах затоплені населені пункти.

● Дійшло до того, що влада закликала до повної евакуації населення обласного центру – оренбурга, оскільки не впоралася з ліквідацією наслідків стихійного лиха.

● Імпотенція влади в орську оренбурзької області довела людей до протестного мітингу. У міста немає грошей для компенсації за втрачені внаслідок підтоплення будинки – гроші йдуть на війну проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/37854

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