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росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї

росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністровї

Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

росіяни нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту українського Донбасу і Півдня країни.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тон є справними та можуть бути використані.

Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково не боєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.

Потенційно, Придністров’я може бути використано як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з росією через територію південних областей України.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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