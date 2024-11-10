Росіяни вдарили авіабомбою по Київському району Харкова

Сьогодні, 10 листопада, близько 9:20, у Харкові пролунав вибух. У Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Обстріл міста підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

«За попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова. Профільні служби виїхали на огляд», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про вибухи в місті повідомили також в поліції Харківщини.

Агентство Телевидения Новости