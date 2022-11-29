росіяни запустили фейк про те, що через відключення світла в Україні збільшилась кількість злочинів

Насправді це не так

російські ЗМІ намагаються створити фейкову картинку про занурення України «в кам’яну добу» — пишуть, нібито мародери грабують і вбивають просто на вулицях. Ба більше — українці нібито готуються грабувати супермаркети.

«Доказами» цим вигадкам слугують анонімні коментарі та вигадки пропагандистів. Насправді ж ситуація в Україні кардинально протилежна.

Міністр внутрішніх справ Монастирський розповів, що криміногенна ситуація у країні не погіршилася. Очільник Нацполіції Клименко також додав, що всі підрозділи поліції працюють у повному обсязі. Тож українці можуть почуватися в безпеці завдяки великій кількості патрулів.

Джерело: https://t.me/spravdi/21700

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