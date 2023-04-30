російські льотчики почали системно провокувати американських на повітряні бої у Сирії — CNN

(з посиланням на представника Центрального командування США Джо Буччіно)

Пілоти влаштовують так звані "собачі бої" — на професійному сленгу це дії на близьких дистанціях.

Їхньою метою є не так збиття літаків, як провокація на дії у відповідь, щоб можна було говорити про "міжнародний інцидент", зауважує Буччіно.

За словами генерала Еріка Курілли, від березня російські літаки 85 разів порушили протоколи про запобігання випадкових воєнних інцидентів.

Зокрема пролітали занадто близько до баз і позицій військ західної коаліції.

Джерело: https://t.me/znua_live/90582

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