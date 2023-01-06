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російські приватні військові компанії рекрутують політичних в’язнів із чечні

російські приватні військові компанії рекрутують політичних в’язнів із чечні

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів чеченської республіки рф, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

Вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово.

З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.

Співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Джерело: gur.gov.ua

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