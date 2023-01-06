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російські приватні військові компанії рекрутують політичних в’язнів із чечні
За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів чеченської республіки рф, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.
Вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово.
З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.
Співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.
Джерело: gur.gov.ua
Темы: війна, могілізація, росія