російські приватні військові компанії рекрутують політичних в’язнів із чечні

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів чеченської республіки рф, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

Вербування в’язнів до лав ПВК “Вагнер” відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово.

З обох колоній вже “мобілізовано” понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.

Співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Джерело: gur.gov.ua

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