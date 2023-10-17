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російські пропагандисти пишуть, ніби Буданов зізнався в тому, що Україна займається ядерним шантажем Європи. Насправді очільник ГУР такого не говорив

російські пропагандисти пишуть, ніби Буданов зізнався в тому, що Україна займається ядерним шантажем Європи. Насправді очільник ГУР такого не говорив

Брехня: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Буданов підтвердив, що «Україна бомбить Запорізьку АЕС» і «хоче влаштувати ядерний Армагеддон» для шантажу всього світу. Таке пишуть російські ЗМІ.

Правда: у жовтневому інтерв’ю виданню NV Буданов та його колеги розкрили подробиці деяких спецоперацій військової розвідки. Наприклад, про спроби ЗСУ деокупувати Запорізьку АЕС, зазначили журналісти StopFake.

Так, українські військові тричі висаджувалися на лівому березі Дніпра неподалік Енергодара для створення плацдарму для деокупації міста та Запорізької атомної станції. Операції завершилися невдачею, але зірвали плани рф підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

Жодних «зізнань» про те, що Україна нібито «бомбила» станцію представники розвідки не робили.

Ба більше, спроби українських Сил оборони вибити окупантів не є «злочином» – Україна використовує своє законне право на самооборону відповідно до 51 статті Статуту ООН. А росія ж регулярно створює кризові ситуації на ЗАЕС, кожна з яких загрожує перетворитися на масштабну аварію.

Джерело: https://t.me/spravdi/34058

Новости портала «Весь Харьков»

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