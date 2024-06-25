російських диверсантів підозрюють у підпалі заводу компанії, що виробляє ППО для України, – The Wall Street Journal

На початку травня на півдні Берліна спалахнув металургійний завод, що належить концерну Diehl, який, зокрема випускає комплекси ППО Iris-T, які постачаються в Україну.

У пресслужбі компанії повідомили, що, на думку страхових експертів, пожежа сталася через технічну проблему. Однак, одна із розвідок країн НАТО поінформувала спецслужби Німеччини, що пожежа була результатом дій російських диверсантів. Про це, зокрема, свідчать перехоплені переговори електронними каналами зв'язку.

Щоправда, на берлінському заводі не випускають компоненти озброєнь – він виробляє металеві вироби, наприклад для автомобілів. Незрозуміло, чому було обрано саме металургійний, а не військовий завод Diehl

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55895

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