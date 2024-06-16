російський Cу-24 порушив повітряний простір Швеції

російський військовий літак порушив повітряний простір Швеції, повідомили у збройних силах королівства. Інцидент, за наведеними даними, стався 14 червня.

Літак увійшов у повітряний простір на схід від острова Готланд у Балтійському морі і не відреагував на попередження, повідомили шведські військові. Коли попередження шведського бойового командування не було враховано, і російський літак не відхилився від свого маршруту, "його відхилили від повітряного простору Швеції за допомогою JAS-39 Gripen", йдеться у повідомленні.

"Дії росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", - заявив начальник ВПС Швеції Йонас Вікман.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24128

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