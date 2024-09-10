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російський дрон, який впав у Латвії, був із вибухівкою

російський дрон, який впав у Латвії, був із вибухівкою

Попередньо це ударний безпілотник типу Shahed, — командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш.

Дрон деактивували, наразі проводиться його аналіз для остаточного встановлення типу і обстеження на наявність західних комплектуючих.

Керівництво ЗС Латвії заявило, що появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни, оскільки його ціллю, очевидно, була Україна.

Водночас, за словами міністра оборони Андріса Спрудса, Латвія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні.

"Літальні апарати, що летять дуже близько, створюють проблеми, тому що їх складно помітити і збити", — зауважив Спрудс.

Джерело: https://t.me/znua_live/166166

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