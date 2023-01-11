Російський футболіст ховається від мобілізації в аеропорту Південної Кореї

Колишній півзахисник нальчикського «Спартака» Джашар Хубієв вже кілька місяців живе в аеропорту Інчхона (Південна Корея), ховаючись від мобілізації, повідомляє Korea Times.

“Двоє моїх знайомих загинули. Я ще не відійшов від шоку. Мене не можуть призвати до армії згідно із законом. Але в листопаді до мене додому прийшли і вимагали з’явитися у військкомат, інакше мене вважатимуть дезертиром”, – сказав Хубієв.

31-річний Хубієв та ще чотири росіянини попросили у Південної Кореї політичний притулок, але отримали відмову. Нині вони мешкають у транзитній зоні міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року диктатор Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у зв’язку з величезними втратами у війні з Україною.

Источник: sportnews.com.ua

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