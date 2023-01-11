Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 119

Російський футболіст ховається від мобілізації в аеропорту Південної Кореї

Російський футболіст ховається від мобілізації в аеропорту Південної Кореї

Колишній півзахисник нальчикського «Спартака» Джашар Хубієв вже кілька місяців живе в аеропорту Інчхона (Південна Корея), ховаючись від мобілізації, повідомляє Korea Times.

“Двоє моїх знайомих загинули. Я ще не відійшов від шоку. Мене не можуть призвати до армії згідно із законом. Але в листопаді до мене додому прийшли і вимагали з’явитися у військкомат, інакше мене вважатимуть дезертиром”, – сказав Хубієв.

31-річний Хубієв та ще чотири росіянини попросили у Південної Кореї політичний притулок, але отримали відмову. Нині вони мешкають у транзитній зоні міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року диктатор Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію у зв’язку з величезними втратами у війні з Україною.

Источник: sportnews.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 січня 1913 року на Львівщині народився Василь Кук - останній головнокомандувач УПА
Сегодня 10:00    73
Путін намагається поставити на місце Прігожина. 
Сегодня 09:35    121
Китай всё знал, но пришла пора "притвориться шлангом" и залечь, готовя перо для РФ
Сегодня 09:23    142
Канада купит комплекс ПВО NASAMS в США, чтобы передать Украине — министр обороны Канады Анита Ананд
Сегодня 09:12    96
Харківщина. 10 січня
Сегодня 08:59    92
Чи хочуть українці повертатися з Польщі після війни: оцінка посла Зварича
Сегодня 08:50    151
Мін’юст закликав ВАКС конфіскувати заводи російського олігарха Дерипаски
Сегодня 08:38    122
“Агресор хоче захоплювати території, але розуміє, що програє”
Сегодня 08:27    146
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:21    114
ISW, 10 января
Сегодня 08:18    114
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 