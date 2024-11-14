російський інформаційний фронт наближається до розвалу

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

російський ТАСС із посиланням на «фельдшера Рись» поширив новину про те, як мешканці курського прикордоння повертаються додому. «Наприклад, мої знайомі в глушково повернулися. Все в будинку порубано, перевернуто, щось ЗСУ із собою забрали».

Однак ЗСУ в глушково взагалі не було. Про це нагадали навіть самі «воєнкори» з іронічними коментарями на кшталт «ТАСС рубає правду-матку». Оборону в селі тримали російські військовослужбовці. Деякі навіть залишили про це відповідні написи на стінах пограбованих ними будинків.

Джерело: https://t.me/spravdi/42877

Новости портала «Весь Харьков»