Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 95

російський інформаційний фронт наближається до розвалу

російський інформаційний фронт наближається до розвалу

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

російський ТАСС із посиланням на «фельдшера Рись» поширив новину про те, як мешканці курського прикордоння повертаються додому. «Наприклад, мої знайомі в глушково повернулися. Все в будинку порубано, перевернуто, щось ЗСУ із собою забрали».

Однак ЗСУ в глушково взагалі не було. Про це нагадали навіть самі «воєнкори» з іронічними коментарями на кшталт «ТАСС рубає правду-матку». Оборону в селі тримали російські військовослужбовці. Деякі навіть залишили про це відповідні написи на стінах пограбованих ними будинків.

Джерело: https://t.me/spravdi/42877

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Нет лучшего зрелища, после горящего огня и тлеющих в нём останков оккупанта...
Сегодня 10:02    9
Суд ЄС відмовив Україні у реєстрації торгової марки з російським військовим кораблем
Сегодня 09:50    34
СБУ затримала агента російського гру, який вчиняв підпали у Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ
Сегодня 09:38    52
Ну здрасьте. Борис Джонсон о Трампе
Сегодня 09:27    86
Режисер фільму "Довбуш" Олесь Санін розповів про те, як війна вплинула на українське кіно загалом і на команду фільму зокрема.
Сегодня 09:05    81
Збито 21 ворожий БПЛА
Сегодня 08:58    80
Politico: «Кто, черт возьми, этот парень?»: мир реагирует на неожиданный выбор Трампа для Пентагона
Сегодня 08:54    100
Харківщина, 14 листопада
Сегодня 08:53    79
С почином? В Украине, в ходе боевых действий, были ликвидированы йеменские хуситы
Сегодня 08:44    110
Війська КНДР на полі бою: Блінкен обіцяє жорстку відповідь
Сегодня 08:23    100
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 