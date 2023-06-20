Російський полковник ще й полегшив роботу: українські хакери заволоділи секретними даними ворога

Російський полковник Леонід Русін став джерелом масштабного витоку інформації. Завдяки його недбалості українські хакери отримали доступ до секретних та цінних даних.

Хакери зі спільноти "Кібер Спротив" знайшли багато цікавого на пошті Леоніда Русіна. Завдяки його недбальству вдалося добути секретні дані про військових злочинців, які ретельно приховували інформацію щодо себе.

▶️ Хто такий полковник Русін

Леонід Русін народився у 1979 році та дослужився до звання полковника. Він був начальником 610 Центру бойового застосування та переучування льотного складу (військова частина 41520), що розташований у місті Іваново. Цей центр пов'язаний аеродром "Північний". Саме там базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення та наведення А-50У. Їх окупанти використовують для наведення ракет перед обстрілами території України. Нині Русін навчається у військові академії.

Русін зберігав багато секретної інформації на своїй особистій пошті. Його недбалість призвела до масштабного витоку даних.

▶️ Якими даними заволоділи хакери

Члени спільноти "Кібер Спротив" заволоділи повним доступом до пошти Леоніда Русіна, його дружини Ольги Русіної та найближчого оточення полковника, включаючи офіцерів. Кіберактивісти отримали фотографії підлеглих Русіна, списки льотних екіпажів, паспортні дані російського полковника, адресу його проживання, телефон тощо. Ці пілоти старанно приховували дані та не "світилися" у соцмережах. Хакери ідентифікували загалом 41 російського офіцера. Вони оприлюднили тільки частину інформації, а решту передали нашій розвідці.

Сам Русін полегшив роботу хакерам. Він писав доповідні на порушників режиму секретності у військовій частині, коли був начальником. У той самий час окупант зберігав скан-копії документів російських офіцерів на своїй особистій пошті, що теж вважається порушенням.

Активісти також дізналися, що Русіна 17 вересня 2022 року допитали як свідка по кримінальній справі. У той день він змінював покази та намагався перекласти провину на підлеглого офіцера. А ще Русін постійно порушує правила дорожнього руху, за що майже щотижнево отримує штрафи. Окрім цього хакери знайшли чимало фотографій, на яких російські окупанти пиячать. А ще на пошті Русіна зберігалися фото з "весняного балу", куди запросили офіцерів та їхніх дружин.

Джерело: 24tv.ua

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