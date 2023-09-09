россия развернула в Крыму дополнительную станцию для запуска дронов-камикадзе «Shahed»
Об это заявила глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
«Совершенно очевидно, что россия уже наладила какую-то часть производства беспилотников, поскольку зафиксирована даже уже соответствующая российская маркировка на них. Также мы видим, что есть активность грузовых бортов, перелетающих по направлению Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь», – заявила Гуменюк.
По ее мнению, разворачивание нового лагеря для пусков дронов-камикадзе по территории Украины связано с поиском военными РФ новой тактики обхода украинской ПВО.
«Очевидно, что у них есть необходимость, чтобы движение дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря, потому что они выискивают новую тактику, как обойти системы ПВО», – добавила Гуменюк.
О том, где именно был развернут дополнительный лагерь в Крыму, Гуменюк не уточнила.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/23264