российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийства

Это кассета КПФМ-1С (9Н223) от 220-мм реактивного снаряда 9М27К3 РСЗО "Ураган", установленная на FPV-дрон.

Разумеется, о какой-либо манёвренности дрона с такой нагрузкой речи не идёт и вообще, актуальный вопрос как он вообще взлетает, но...

Но в этой кассете содержится комплект противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" м дрону манёвренность и скорость не особо нужны. Он попросту по площади разбрасывает содержимое, тем самым осуществляя дистанционное минирование крайне опасными противопехотными средствами.

Отдельно не мешало бы поднять вопрос о том, а куда подевались на третий год войны сами РСЗО 9К57 "Ураган", но, ответ, думаю, вы знаете и сами.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21897

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