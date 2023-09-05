российские СМИ публикуют фото генерала Сергея Суровикина

Утверждается, что фото свежее, генерал освобожден из-под стражи.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — сообщила российская журналистка Ксения Собчак.

Суровикина задержали после июньского мятежа "Вагнера", за симпатии к деятельности главаря наемников Евгения Пригожина.

22 августа российское агентство "РБК" сообщило, что генерала сняли с поста главкома Воздушно-космическими силами рф, замкомандующего оккупационными войсками в Украине.

Соответствующие приказы опубликованы не были.

**На данный момент невозможно установить как дату съемки, так и местонахождение Суровикина.

Джерело: https://t.me/znua_live/110736

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