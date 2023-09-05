Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 72

российские СМИ публикуют фото генерала Сергея Суровикина

российские СМИ публикуют фото генерала Сергея Суровикина

Утверждается, что фото свежее, генерал освобожден из-под стражи.

"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — сообщила российская журналистка Ксения Собчак.

Суровикина задержали после июньского мятежа "Вагнера", за симпатии к деятельности главаря наемников Евгения Пригожина.

22 августа российское агентство "РБК" сообщило, что генерала сняли с поста главкома Воздушно-космическими силами рф, замкомандующего оккупационными войсками в Украине.

Соответствующие приказы опубликованы не были.

**На данный момент невозможно установить как дату съемки, так и местонахождение Суровикина.

Джерело: https://t.me/znua_live/110736

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кризис ПВО в рф
Сегодня 09:46    64
Новина про те, що військових Сил оборони безкоштовно тестують на ВІЛ, бо вони нібито масово хворіють, – фейк
Сегодня 09:34    73
За матеріалами СБУ тюремні строки отримали троє «навідників» російських ударів по Лиману та Дніпропетровщині
Сегодня 08:59    102
Харківщина, 5 вересня
Сегодня 08:57    69
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 вересня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:50    100
Россгвардию вооружат танками: кому бояться или чего боятся в россии?
Сегодня 08:50    91
Ліквідацію наслідків теракту на Каховській ГЕС завершили: спалахів холери не зафіксовано
Сегодня 08:39    84
Латвия может увеличить финансирование украинских беженцев на 10 млн евро
Сегодня 08:31    73
​Викриття зрадників триває - ДБР
Сегодня 08:19    100
Оккупанты используют банковскую информацию для незаконной мобилизации в Крыму
Сегодня 07:58    71
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 