российские СМИ публикуют фото генерала Сергея Суровикина
Утверждается, что фото свежее, генерал освобожден из-под стражи.
"Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — сообщила российская журналистка Ксения Собчак.
Суровикина задержали после июньского мятежа "Вагнера", за симпатии к деятельности главаря наемников Евгения Пригожина.
22 августа российское агентство "РБК" сообщило, что генерала сняли с поста главкома Воздушно-космическими силами рф, замкомандующего оккупационными войсками в Украине.
Соответствующие приказы опубликованы не были.
**На данный момент невозможно установить как дату съемки, так и местонахождение Суровикина.
Джерело: https://t.me/znua_live/110736