Российские уши иранской агрессии

В ночь с 13 по 14 апреля Израиль пережил масштабнейшую ракетную атаку со стороны Ирана и его прокси-союзников в Сирии, Ливане, Йемене. По имеющимся оценочным данным свыше 300 целей, а именно дроны, баллистика и крылатые ракеты были с трех направлений запущены иранцами для нанесения непоправимого ущерба израильской обороне. В Тегеране ставили себе за цель перегрузить ПВО Израиля и таким образом реализовать задачу уничтожения военных аэродромов ЦАХАЛа и другой оборонной инфраструктуры в разных частях страны.

Иранцы ведут себя достаточно дерзко, выставляя ультиматумы западным партнерам Израиля воздержатся от оказания ему поддержки, во избежание дальнейшей эскалации.

Характерной особенностью воздушного удара по Израилю является прямая атака, хотя с 1979 года персы боялись действовать столь вызывающе, фактически речь идет о ситуации casus belli, ведь присутствует настоящий повод к войне. Следует отметить, именно о большой войне на Ближнем Востоке мечтает Россия, которая использует Иран в качестве жупела для поджога нестабильного региона.

Нельзя сказать, что Москва спускает в Тегеран воинственные планы, но местным воинственным элементам из КСИР вполне достаточно руководствоваться нецивилизованными и варварскими примерами ведения боевых действий со стороны РФ в Украине. Если рассмотреть модель иранского удара по Израилю, то он построен по российской методичке. Иранцы скопировали у российской оккупационной армии комбинированный характер удара, а также разбивку его на волны для нейтрализации работы ПВО.

В свою очередь запуски дронов и ракет с иранской территории привели к нарушению воздушного пространства ряда арабских стран, что лишний раз подчеркивает их слабость в противодействии иранской угрозе.

Здесь своего рода зловещая взаимоподдержка по линии Москва – Тегеран, ведь РФ способна использовать иранское ноу-хау, вплоть до нарушения ее ракетами воздушного пространства стран-членов НАТО.

Для израильской стороны, а также для еврейского сообщества во всем мире, следует осознать масштабы российского вмешательства, направленного на подрыв Израиля, и предпринять меры возмездия к игроку, который несет колоссальную угрозу безопасности. Совершенно ясно, что без поддержки России в Совбезе ООН Иран не совершил бы прямую атаку, которая выводит его эскалацию с еврейским государством на принципиально новый уровень.

Если до апреля 2024 российские спецслужбы прилагали усилия для укрепления террористического потенциала ХАМАС, и были несказанно рады событиям 7 октября и последующей крупной войне в Секторе Газа, то теперь они повышают ставку и вожделеют иметь войну Ирана и Израиля. Цель Кремля читается, как попытка переориентировать страны Запада, особенно США из театра противодействия российскому вторжению в Украину на участие в антииранской коалиции по обороне Израиля. К слову, операция «Правдивое обещание» и меры по ее отражению обошлись в 1 млрд. дол. США – вроде не очень большие средства, если эскалация будет продолжатся то цена военного перетягивания каната способна радикально возрасти.

Анализ масштабной атаки по Израилю демонстрирует укрепление уз солидарности между авторитарными режимами, которые действуют рука об руку, помогая друг другу вершить темные дела. Но в случае с пожаром на Ближнем Востоке – Россия несомненный выгодоприобретатель. Путин не хочет быть одиноким, потому подтягивает к себе агрессивных иранских реваншистов.

Однако настораживает позиция правительства Израиля, ставшего жертвой ирано-российской агрессии, но продолжающего сохранять олимпийское спокойствие в случае с РФ, которая чувствуя слабость и будет дальше бить еще сильнее, пока война вокруг Израиля не разгорится до нужного России масштаба.

Нужно помнить, что сейчас американская дипломатия сгладила острые углы. Но в Кремле сидят и ломают головы над тем, какие еще придумать пакости с целью спровоцировать двух антогонистов с новой силой крушить друг друга.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/888

Новости портала «Весь Харьков»