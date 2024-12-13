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российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"

российские захватчики намерены лишить прав на жительство лиц без гражданства на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях в 2025 году российские оккупанты планируют лишить права на проживание украинцев, не имеющих гражданство рф

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Уже с января 2025 года российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"», — сообщили в ЦНС.

Отмечается, что этими «лицами» являются местные жители, которых оккупанты делают «нелегальными мигрантами» в их родных домах. После смены статуса, украинцев ограничат в правах на медицинское обслуживание, работу и социальные льготы.

«Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа», — говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47089

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