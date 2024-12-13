На временно оккупированных территориях в 2025 году российские оккупанты планируют лишить права на проживание украинцев, не имеющих гражданство рф

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

«Уже с января 2025 года российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"», — сообщили в ЦНС.

Отмечается, что этими «лицами» являются местные жители, которых оккупанты делают «нелегальными мигрантами» в их родных домах. После смены статуса, украинцев ограничат в правах на медицинское обслуживание, работу и социальные льготы.

«Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа», — говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47089

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