российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"
На временно оккупированных территориях в 2025 году российские оккупанты планируют лишить права на проживание украинцев, не имеющих гражданство рф
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
«Уже с января 2025 года российские захватчики намерены лишить прав на жительство "лиц без гражданства на временно оккупированных территориях"», — сообщили в ЦНС.
Отмечается, что этими «лицами» являются местные жители, которых оккупанты делают «нелегальными мигрантами» в их родных домах. После смены статуса, украинцев ограничат в правах на медицинское обслуживание, работу и социальные льготы.
«Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа», — говорится в сообщении.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/47089