Сегодня 06:43
Просмотров: 97
Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом
Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.
Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, самолет якобы "уронил" авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка.
"В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет", - пишет канал.
Неизвестно, что на самом деле летел бомбить российский самолет. Официально в Минобороны страны-оккупанта этот бестолковый инцидент не комментируют.
Джерело: unian.net