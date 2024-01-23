Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом

Российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Как сообщает российский Telegram-канал ASTRA, самолет якобы "уронил" авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка.

"В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет", - пишет канал.

Неизвестно, что на самом деле летел бомбить российский самолет. Официально в Минобороны страны-оккупанта этот бестолковый инцидент не комментируют.

Джерело: unian.net

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