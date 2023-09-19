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росЗМІ поширюють кадри зі «збитим» українським вертольотом. Вони – фейкові
Брехня: росіяни збили український вертоліт поблизу Червоного Лимана на Донеччині. Перші фотодокази уже зʼявилися в мережі, стверджують російські Telegram-канали та ЗМІ.
Правда: фотографію, яку пропагандисти використовують в якості доказу, взяли з відео SkyNews, опублікованого ще в 2020 році, зʼясували журналісти проєкту StopFake.
На цих кадрах – сирійський військовий вертоліт, збитий повстанцями, а не український Мі-8.
Джерело: https://t.me/spravdi/33459
Темы: війна, пропаганда, росія, україна