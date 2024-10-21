Розігрування ролі жертви та відвертання уваги: які маніпуляції використовує путінська пропаганда

кремлівська машина брехні постійно ставить жертву на місце агресора, маніпулює думками та спотворює факти.

Американський клінічний психолог Джордж Саймон у популярній книзі «В овечій шкурі: маніпулятор виявити та здолати» описує методи, якими й керуються путінські фейкороби.

Приклади психологічних маніпуляцій з книги Саймона виділила громадська організація CAT UA, (https://cat-ua.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR212P_D8vpwrelPC8T3Ux94le2wDuRmSKy4Yz7yWU2WagqDJJqaObFvQiA_aem_ItnXJg2gedctgucJnrTzgg) яка проводить дослідження для боротьби з маніпуляціями, оманливим впливом та інформаційними спецопераціями.

Перша частина – за посиланням: https://allkharkov.ua/news/state/primenshennia-brehnia-zaperechennia-iak-she-manpyliac-vikoristovy-pytnska-propaganda.html

Джерело: https://t.me/spravdi/42273

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