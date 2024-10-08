Рівно рік тому Ізраїль зазнав наймасштабнішої атаки за останні 50 років
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Це був найбільш масштабний напад на Ізраїль з часів війни Судного дня у 1973 році, який спричинив загострення ситуації на Близькому Сході.
▶️ Україна рішуче засудила масований ракетний удар Ірану по Ізраїлю 1 жовтня 2024 року і закликала союзників так само рішуче захищати українське небо від російських атак.
▶️ Іран є дестабілізуючою силою як на Близькому Сході, так і у Європі.
▶️ Україна засуджує ракетні обстріли Ізраїлю з боку угруповання «Хезболла» і закликає Ізраїль та Ліван до максимальної стриманості, щоб запобігти масштабній війні.
Джерело: https://t.me/spravdi/41950