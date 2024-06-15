В распоряжение брюссельского издания Politico попали секретные документы из Беларуси и Азербайджана, из которых следует, что Минск с 2018 по 2022 года активно поставлял вооружение Баку для борьбы с армянским союзником ОДКБ. Эксперты Politico полагают, что без согласия москвы или за ее спиной Лукашенко вряд ли бы решился на такие шаги. В этих поставках и кроется, по мнению Politico, основная причина, побудившая Пашиняна отозвать посла из Беларуси.

Источник утечки не сообщается, но скорее всего речь о западных спецслужбах, добывших документы и передавших их Армении.

Теперь Пашинян может подтвердить, что с таким другом, как Лукашенко, и враги не нужны.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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